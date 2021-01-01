ثمن النهائي .. مواجهة نارية لـ اتحاد جدة في كاس خادم الحرمين الشريفين



كاس خادم الحرمين الشريفين كاس خادم الحرمين الشريفين





أسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك السعودية (كاس خادم الحرمين الشريفين) عن مواجهة نارية لـ اتحاد جدة.



ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.

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وسيلعب اتحاد جدة ضد الشباب في مواجهة نارية ضمن ثمن نهائي كأس ملك السعودية.وجاءت مواجهات ثمن نهائي كأس الملك كالتالي:اتحاد جدة × الشبابالهلال × الاتفاقالنصر × العدالةالفتح × الطائيالتعاون × أبهاضمك × الوحدةالباطن × الرائدالفيحاء × الخليج.ويحمل نادي الفيحاء لقب النسخة الماضية من كأس الملك عقب الفوز على الهلال بركلات الترجيح.وحقق الفيحاء اللقب للمرة الاولى في تاريخه بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.