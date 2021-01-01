رابط وخطوات التقديم لاختبارات الدور الأول لـ أبناؤنا في الخارج



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لاختبارات الدور الأول لـ أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



رابط التقديم لاختبارات أبناؤنا في الخارج الدور الأول



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن التقديم لاختبارات الدور الأول للمصريين بالخارج لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسس الحالي، عبر هذا الرابط على البوابة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.

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خطوات التقديم للتسجيل لامتحانات المصريين بالخارجوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقديم للتسجيل لامتحانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، كالتالي:- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.- الضغط على البوابة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.- الضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft، إذا كنت تمتلك حسابا على «O365» أو إنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail.- الضغط على تسجيل الدخول بحساب Google، إذا كنت تمتلك حساب Gmail أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.وعلى صعيد آخر، شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وحضور عدد من أعضاء اللجنة، وعدد من عمداء كليات التربية.وفي بداية الجلسة رحب الدكتور سامي هاشم، بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وأكد الوزير، في كلمته، أن تطوير التعليم قضية دولة ومستمرون في العمل للارتقاء بالعملية التعليمية، وتنمية مهارات المعلمين وتحسين الأداء، من خلال تبني استراتيجيات داعمة للابتكار وضمان الجودة في التعليم.