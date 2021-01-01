التعليم تشدد على المدارس بمتابعة غياب الطلاب يوميًا

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية، بشأن متابعة تسجيل الغياب لطلاب المدارس يوميا لانضباط سير العملية التعليمية.



تسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها، على ضرورة قيام المدارس بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.

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تسجيل الغياب للطلبة بجميع المراحل التعليميةوقالت الوزارة، إنه نظرًا لتدني نسبة التسجيل الإلكتروني للغياب اليومي من خلال المدارس علي التطبيق الإلكتروني المعد لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم، ننبه مشددًا على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب للطلبة بجميع المراحل التعليمية اعتبارا من 1 أكتوبر 2022، والتنبيه على أقسام وإدارات الإحصاء بالإدارات التعليمية والمديرية بضرورة متابعة نسب التسجيل للمدارس التابعة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لاختبارات الدور الأول لـ أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.رابط التقديم لاختبارات أبناؤنا في الخارج الدور الأولوقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن التقديم لاختبارات الدور الأول للمصريين بالخارج لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسس الحالي، عبر هذا الرابط على البوابة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.