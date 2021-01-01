خلال أسبوع .. ارتفاع وفيات كورونا بنسبة 21% في بريطانيا



ارتفاع وفيات كورونا ارتفاع وفيات كورونا



كشفت السلطات الصحية في المملكة المتحدة أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفزت بنسبة 21% في أسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.



ارتفاع إصابات كورونا

وعلى الرغم من الزيادة، بدأت الإصابات في الاستقرار مع وصول الموجة الأخيرة من الفيروس إلى ذروتها.



وأشارت السلطات إلى أنه لا تزال مستويات الفيروس أقل بكثير من تلك التي شوهدت في الجزء الأول من الجائحة.

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وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الماضي، كان هناك 687 حالة وفاة تتعلق بـ فيروس كورونا، مقارنة بـ 565 حالة وفاة في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الماضي.وينص مكتب الإحصاء الوطني على أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك نقطة تحول في العدوى، رغم تحذيرات الخبراء من أنه قد يكون هناك موجة أكبر خلال شهر يناير.وقال البروفيسور كارل فريستون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لصحيفة صنداي تلجراف إن معدلات الاعتلال والوفيات في موجة كبيرة بعد عيد الميلاد يجب أن تكون أقل بكثير من السنوات السابقة.وأضاف البروفيسور فريستون: يبدو أن الذروة الحالية قد مرت والتنبؤات طويلة المدى تشير إلى ذروة لاحقة بعد عيد الميلاد، متابعا: يبدو أن هذا مدفوع إلى حد كبير بالتقلبات الموسمية في مخاطر انتقال العدوى وزيادة أساسية أبطأ، بسبب ظهور متغيرات جديدة.وتشير أرقام أخرى إلى أن الوفيات ستنخفض، حيث بدأت الإصابات في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد.وأوضحت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني أن الحالات بدأت في الاستقرار في المملكة المتحدة مع تلاشي موجة فيروس الخريف، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بنسبة 40.000 فقط ليصل إلى 2.05 مليون، بزيادة قدرها 2% فقط.وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن عدد حالات العلاج في المستشفيات انخفض أيضًا بنسبة 16%.