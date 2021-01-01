الأهلي يرفض الإعلان عن قائمة الفريق قبل مواجهة الداخلية



السويسري مارسيل كولر السويسري مارسيل كولر

بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يتم الإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة فريق الداخلية.



موقف الإعلان عن قائمة الأهلي

وعلم القاهرة 24 أن كولر رفض الإعلان عن قائمة الأهلي استعدادًا لخوض مواجهة الداخلية غدًا بالدوري الممتاز، مثلما اعتاد الفريق قبل أي مباراة على مستوى جميع البطولات.



وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والداخلية إلى الحكم الدولي أمين عمر، يعاونه كل من: محمد عزازي مساعد أول، خالد سيد مساعد ثاني، ومحمد الدسوقي حكم رابع، وعلى تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويساعده محمد محمود لطفي.

قد يعجبك أيضا...

وتقام مباراة الأهلي والداخلية، في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب الجيش الجديد بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.غيابات الأهليوخاض اللاعبون فقرة تدريبية للكرة باليد في بداية المران، أدى بعدها اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، قبل أن يختتم الجهاز الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.وتغيب الثلاثي علي معلول وحسين الشحات وعمرو السولية عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب الإصابة.ويعاني الثنائي علي معلول وحسين الشحات من نزلة برد قوية، فيما اكتفى السولية بأداء جلسة تأهيل وعلاج طبيعي بسبب تعرضه لشد خفيف في العضلة الأمامية.كما تغيب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر عن التدريبات بسبب نزلة برد قوية.ويدخل الفريق معسكرا مغلقا؛ استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري، على ملعب الجيش الجديد بالسويس.