الأرصاد تعلن توقعاتها عن حالة الطقس غدًا الأربعاء



هيئة الأرصاد الجوية المصرية هيئة الأرصاد الجوية المصرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، التي ستشهد انخفاض في درجات الحرارة، كما يسود طقس مائل للحرارة خلال فترة النهار على مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والوجه البحري، وشمال الصعيد.



حالة الطقس غدا الأربعاء

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد، في بيان، إلى أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف خلال الفترات الأولى من الليل، وطقس مائل للبرودة في أخر الليل على كافة أنحاء الجمهورية.



وأضافت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري خلال فترات متقطعة من اليوم، بالإضافة إلى وجود احتمال لنشاط حركة الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

قد يعجبك أيضا...

وأكدت توقعات الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسود أجواء غائمة غدا خلال ساعات النهار، وذلك بسبب زحف السحب المنخفضة والمتوسطة، كما نفت التوقعات تعرض البلاد لموجات حارة جديدة خلال الفترة المقبلة.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع أن تتعرض محافظتي مرسى مطروح، والإسكندرية إلى أمطار شديدة الغزارة، وأمطار متوسطة على محافظة بورسعيد، ودمياط، والعريش، وأمطار خفيفة على الدلتا والوجه البحري، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظة القاهرة في نهاية اليوم.