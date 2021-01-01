الأرصاد تعلن توقعاتها عن حالة الطقس غدًا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، التي ستشهد انخفاض في درجات الحرارة، كما يسود طقس مائل للحرارة خلال فترة النهار على مناطق القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والوجه البحري، وشمال الصعيد.
حالة الطقس غدا الأربعاء
وأشارت توقعات هيئة الأرصاد، في بيان، إلى أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف خلال الفترات الأولى من الليل، وطقس مائل للبرودة في أخر الليل على كافة أنحاء الجمهورية.
وأضافت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري خلال فترات متقطعة من اليوم، بالإضافة إلى وجود احتمال لنشاط حركة الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.
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