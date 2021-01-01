التعليم تضع ضوابط كثافات الفصول داخل المدارس الفنية التجارية

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التعليمات الهامة لجميع المديريات التعليمية، التي تخص مقومات التشغيل الخاصة بكل مدرسة بشأن قاعات التدريس، ومعامل الحاسب الآلي، وهيئات التدريس، وذلك بهدف حل مشكلة الكثافة الطلابية بحيث لا تزيد كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد عن 40 طالبا بحد أقصى.



للتغلب على الكثافة الطلابية بالمدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط التي يجب اتباعها في حالة وجود زيادة في أعداد الطلاب داخل الفصول بالمدارس، وجاءت هذه الضوابط وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 24 سبتمبر لعام 2022، بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية من نظام الثلاث سنوات، وكذلك للتعليم الفني التجاري لاستيعاب الكثافات الزائدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني التجاري من نظام الثلاث سنوات.



وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف الرئيسي من القرار الوزاري هو إنشاء فصول الخدمات لاستيعاب الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولم يسمح مجموع درجاتهم بتقدمهم للمدارس الرسمية، ويعد نظام الخدمات منشأة تعليمية قائمة بذاتها يتم الإنفاق عليها من مقابل الاشتراك السنوي الذي يتم تحصيله من الطلاب المتقدمين على هذا النظام، وذلك وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن هذا القرار ينطبق على هذه الفئة من الطلاب فقط، ولا ينطبق على الطلاب المنتظمين من ناحية نسبة الحضور المقررة للمواد النظرية والعملية والمحددة بـ قانون التعليم رقم 139.