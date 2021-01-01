بعد اعلان القائمة .. سبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة إنبي



إمام عاشور إمام عاشور

يكشف موقع القاهرة 24، أسباب استبعاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكشف مصدر داخل الفريق، أن قرار استبعاد اللاعب جاء تأديبيا من قبل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، ردا على حالة الاستهتار التي انتابت اللاعب في الفترة الأخيرة.



وأوضح المصدر، أن صورة ظهور اللاعب بنيولوك جديد وتغيير لون شعره، ولد حالة من الاستفزاز للمدير الفني، خاصة أنه طالبه بالتركيز داخل الملعب والابتعاد عن السوشيال ميديا، وإثارة الجماهير.

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وشدد المصدر على أن اللاعب تواجد اليوم في المران، بالشكل الجديد، وقام المدير الفني البرتغالي باستبعاده من القائمة التي تم إعلانها، مع التزام اللاعب بهذا القرار.قائمة الزمالك بمواجهة إنبيوأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء، وتضم القائمة كلا من:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.