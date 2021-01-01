لو عاوز ربنا ينصرك .. رمضان عبد المعز يدلك علي الطريق

آخر الأخباراخبار المسلمين › لو عاوز ربنا ينصرك .. رمضان عبد المعز يدلك علي الطريق

صورة الخبر: رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن أخلاق المؤمنين تظهر في أوقات الأزمات والشدائد، مؤكدًا أن من أخلاق المؤمنين الثقة بالله وعدم اهتزازها تحت أي ظرف من الظروف مهما حدث ومهما كانت الأزمات والصدمات.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرونا من معاملة الفقراء والمساكين بطريقة سيئة، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: "وَأَمَّا ?لسَّا?ئِلَ فَلَا تَنْهَر"، مضيفا:"أوعى تدوس للفقراء على طرف، أوعى تزعل المساكين والضعفاء والمحتاجين".

وتابع عبد المعز: "افتكر الجملة التي قالها النبي محمد لسيدنا أبي بكر الصديق حين قال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر لأنك غذا أغضبتهم فقد أغضبت ربك.. ومن هنا نتعلم علشان ربنا ينصرنا ويرزقنا لازم ناخد بالنا من الأرامل والفقراء والمساكين والأيتام"، مضيفًا أن من أهم الأشياء التي تكشف الغمة وترفع البلاء وتزيد الرزق حسن اللجوء والتضرع لله.



رمضان عبد المعز: هذا الدعاء يقضى الدين والضيق والفقر


على جانب آخر، كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقضاء الدين وتفريج الهموم، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم، علم هذا الدعاء لابنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها، ونحن تعلمناه بعد ذلك.

وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن السيدة فاطمة الزهراء جاءت تشتكي لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، من صعوبة الحال وتحتاج إلى مساعدة في البيت، والنبي علمها هذا الدعاء العظيم.
وقال عبدالمعز، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة الزهراء هذا الدعاء: "اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، ‌وَمُنْزِلَ ‌التَّوْرَاةِ ‌وَالْإِنْجِيلِ ‌وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ"

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لو عاوز ربنا ينصرك .. رمضان عبد المعز يدلك علي الطريق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1918

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager