لو عاوز ربنا ينصرك .. رمضان عبد المعز يدلك علي الطريق



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن أخلاق المؤمنين تظهر في أوقات الأزمات والشدائد، مؤكدًا أن من أخلاق المؤمنين الثقة بالله وعدم اهتزازها تحت أي ظرف من الظروف مهما حدث ومهما كانت الأزمات والصدمات.



وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرونا من معاملة الفقراء والمساكين بطريقة سيئة، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: "وَأَمَّا ?لسَّا?ئِلَ فَلَا تَنْهَر"، مضيفا:"أوعى تدوس للفقراء على طرف، أوعى تزعل المساكين والضعفاء والمحتاجين".



وتابع عبد المعز: "افتكر الجملة التي قالها النبي محمد لسيدنا أبي بكر الصديق حين قال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر لأنك غذا أغضبتهم فقد أغضبت ربك.. ومن هنا نتعلم علشان ربنا ينصرنا ويرزقنا لازم ناخد بالنا من الأرامل والفقراء والمساكين والأيتام"، مضيفًا أن من أهم الأشياء التي تكشف الغمة وترفع البلاء وتزيد الرزق حسن اللجوء والتضرع لله.

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رمضان عبد المعز: هذا الدعاء يقضى الدين والضيق والفقرعلى جانب آخر، كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقضاء الدين وتفريج الهموم، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم، علم هذا الدعاء لابنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها، ونحن تعلمناه بعد ذلك.وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن السيدة فاطمة الزهراء جاءت تشتكي لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، من صعوبة الحال وتحتاج إلى مساعدة في البيت، والنبي علمها هذا الدعاء العظيم.وقال عبدالمعز، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة الزهراء هذا الدعاء: "اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، ‌وَمُنْزِلَ ‌التَّوْرَاةِ ‌وَالْإِنْجِيلِ ‌وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ"