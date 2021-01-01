إلى دولة عربية .. الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة

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صورة الخبر: الأمن اللبناني ملايين الحبوب المخدرة
الأمن اللبناني ملايين الحبوب المخدرة


أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الثلاثاء،عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة، كانت في طريقها إلى دولة عربية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب مولوي: "كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت 5 ملايين و415 ألف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في ألواح "فيبر"، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الأولى أبيدجان ثم السودان"ـ لافتا إلى أن "التحقيقات والتوقيفات مستمرة".

المصدر: RT

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