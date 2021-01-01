علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين



انسداد الشرايين انسداد الشرايين



قد يكون "الألم الدوري" أول علامة ملحوظة على انسداد الشرايين بسبب تراكم الكوليسترول في جسمك، وقد يؤدي الألم في منطقتين إلى انتشار أخبار تراكم الكوليسترول في جسمك ليتحول إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.







وفقًا لعيادة كليفلاند يعد السبب وراء ظهور هذا الألم أثناء النشاط ومغادرته عند الراحة يرجع إلى تدفق الدم والإصابة بحالة "شائعة" تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي (PAD).

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أعراض انسداد الشرايينوتعد الأعراض "الملحوظة الأولى" لاعتلال الشرايين المحيطية هي الألم الدوري في ساقيك وقد يتسبب اعتلال الشرايين المحيطية أيضًا في الشعور بالخدر والضعف والثقل والتعب في عضلاتك.في حين أن ساقيك يمكن أن تتعرض للضربة ، يمكن أن ينتقل الألم الدوري إلى الأرداف أيضًا ويتميز هذا النوع من الألم بالظهور مع النشاط.يمكن أن يكون العرج هو أول أعراض ملحوظة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويمكن أن يكون الألم شديدًا بما يكفي للحد من قدرتك على المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بهابصرف النظر عن الألم الدوري ، هناك أيضًا أعراض أخرى لاعتلال الشرايين المحيطية يمكن أن تشير إلى انسداد الشرايين من الكوليسترول ، بما في ذلك:ألم حارق أو مؤلم في قدميك وأصابع قدميك أثناء الراحة ، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاءبرد الجلد على قدميكاحمرار أو تغير لون بشرتكعدوى أكثر تواتراتقرحات أصابع القدم والقدم التي لا تلتئم.