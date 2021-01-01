ويطهر القولون .. مشروب طبيعي يخلصك من سموم الجسم

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القولون

يشكو كثير من الأشخاص من مشاكل بالمعدة نتيجة تناول الطعام باستمرار في الخارج وهو ما يمكن أن يفسد صحة المعدة لذلك يجب أن تضع في اعتبارك ضرورة ان تتدارك الأمر سريعا بمجرد أن تعاني من اضطراب في المعدة، كما أن تغير الطقس يمكن أن يؤدي إلى اضطراب المعدة لذلك من المهم الحفاظ على صحة المعدة.

وكشف موقع هيلثي عن بعض العلاجات التي يمكنك من خلالها تنظيف الأمعاء والمعدة.

شاي الأعشاب للتخلص من سموم الجسم

شاي الأعشاب يمكن أن يساعد في صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيف الأمعاء، ويمكن أن تساعد الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي والدردار الزلق في علاج الإمساك الأعشاب الأخرى مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار.

وتحتوي هذه الأعشاب على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات، ويعتقد أنها تقمع البكتيريا السيئة.

المصدر: موقع هيلثي

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