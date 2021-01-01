ويطهر القولون .. مشروب طبيعي يخلصك من سموم الجسم

يشكو كثير من الأشخاص من مشاكل بالمعدة نتيجة تناول الطعام باستمرار في الخارج وهو ما يمكن أن يفسد صحة المعدة لذلك يجب أن تضع في اعتبارك ضرورة ان تتدارك الأمر سريعا بمجرد أن تعاني من اضطراب في المعدة، كما أن تغير الطقس يمكن أن يؤدي إلى اضطراب المعدة لذلك من المهم الحفاظ على صحة المعدة.
وكشف موقع هيلثي عن بعض العلاجات التي يمكنك من خلالها تنظيف الأمعاء والمعدة.
شاي الأعشاب للتخلص من سموم الجسم
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