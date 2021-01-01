أقوى علاج لعسر الهضم .. تعرف عليه

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عسر الهضم


عسر الهضم مشكلة شائعة وخطيرة تزعج الكثيرين من الأشخاص عسر الهضم يعني أن الطعام الذي تناولته لم يتم هضمه ، مما قد يجعلك تشعر بأعراض مثل الغثيان والحموضة والقيء تظهر أعراض عسر الهضم عادة بعد الأكل أو الشرب بفترة وجيزة، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالامتلاء أو الانتفاخ ، والشعور بالغثيان (الغثيان) ، وليس التجشؤ ، ووجود السوائل أو الطعام في المريء ، وما إلى ذلك.

يُعد عسر الهضم مشكلة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص ، ولكنها في معظم الحالات خفيفة وأحيانًا شديدة. للشمر دور خاص في تحسين عملية الهضم في الأيورفيدا.

الفوائد الصحية للشمر

يحسن القوة والمناعة
مفيد في اضطرابات النزيف الناتجة عن زيادة
- يحسن القوة الهضمية Hridaya -
مفيد للقلب ومنشط القلب
يخفف الألم أثناء الحيض مفيد
سيزيل الشمر شكوى عسر الهضم

يتم إزالة البلغم المتراكم في الرئتين

كيفية استخدام الشمر
إذا كانت هناك مشكلة في الحموضة أو الصفراء أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي ، فيجب تناول ملعقة صغيرة من الشمر مع نصف ملعقة صغيرة من حلوى السكر. هذا سوف يفيدك على الفور.


طريقة أخرى لاستخدام الشمر
كشاي عشبي لفقدان الوزن ، السعال / البرد ، تقلصات الدورة الشهرية ، الغثيان ، الديدان (فقط قم بغلي 1 ملعقة صغيرة من الشمر في 1 كوب من الماء لمدة 3-5 دقائق ، قم بتصفيته ورشفه).

المصدر: elbalad

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