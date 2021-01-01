أقوى علاج لعسر الهضم .. تعرف عليه

عسر الهضم مشكلة شائعة وخطيرة تزعج الكثيرين من الأشخاص عسر الهضم يعني أن الطعام الذي تناولته لم يتم هضمه ، مما قد يجعلك تشعر بأعراض مثل الغثيان والحموضة والقيء تظهر أعراض عسر الهضم عادة بعد الأكل أو الشرب بفترة وجيزة، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالامتلاء أو الانتفاخ ، والشعور بالغثيان (الغثيان) ، وليس التجشؤ ، ووجود السوائل أو الطعام في المريء ، وما إلى ذلك.
يُعد عسر الهضم مشكلة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص ، ولكنها في معظم الحالات خفيفة وأحيانًا شديدة. للشمر دور خاص في تحسين عملية الهضم في الأيورفيدا.
الفوائد الصحية للشمر
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!