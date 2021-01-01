بكرات اللحم .. طريقة عمل المكرونة الإسباجتي

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صورة الخبر: المكرونة الإسباجتي بكرات اللحم
المكرونة الإسباجتي بكرات اللحم


المكرونة الاسباجتى بكرات اللحمة من ألذ الأكلات التى يحبها الكبار والصغار لذا ترغب النساء فى تعلم طريقة عملها بشكل احترافي مثل المطاعم خاصة المكرونة الاسباجتى من كرات اللحم

نقدم لكم طريقة عمل المكرونة الاسباجتى بكرات اللحم من خلال وصفة الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات المكرونة الاسباجتى بكرات اللحمة
مكرونة اسباجيتي مسلوقة

نصف كيلو لحمة مفرومة

طماطم مجففة

عدس بجبة مسلوق

بقسماط
نعناع

صنوبر

بقدونس

بابا غنوج جاهز

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

للصوص:

زيت زيتون

اوريجانو

خل بلسميك

ملح

فلفل أسود

ثوم مفروم

عصير طماطم

ذرة سكر

ربع كوب مرقة

مكعب مرقة خضروات

خضروات

طريقة عمل المكرونة الاسباجتى بكرات اللحمة

- شوحي الثوم المفروم في طاسة بها زيت على نار هادئة ثم ضعي القليل من الشوربة أو المرقة وعصير الطماطم ثم الخل البلسمي والأوريجانو وتترك حتى تتسبك.

- ضعي رشة السكر والبقدونس ثم المكرونة وقلبيهم جيدًا .

- افرمي اللحمة مع البقسماط والعدس والطماطم والملح والصنوبر والنعناع والملح والفلفل والثوم والبابا غنوج.

- اصنعي كرات من خليط اللحمة ثم تشوى في الفرن مع رشة زيت زيتون وتقدم المكرونة الاسباجتى بكرات اللحمة.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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