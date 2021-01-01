في الحجيرات بقنا .. استشهاد مقدم شرطة خلال حملة مداهمات أمنية



المقدم أحمد محمود المقدم أحمد محمود

استشهد المقدم أحمد محمود العمدة، قائد الكتيبة الأولى بقطاع الأمن المركزى بقنا ، خلال حملة مداهمات أمنية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.







ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يجرى تجهيز الجثمان للخروج من مستشفى قنا الجامعى، تمهيداً للانتقال إلى مسقط رأسه بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قفط.وكانت مديرية أمن قنا ، قد شنت حملة أمنية لضبط عدد من الخارجين على القانون بقرية الحجيرات، وحدث تبادل اطلاق نار بين المجرمين وقوات الشرطة، نتج عنه استشهاد المقدم أحمد العمدة.تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف قوات الأمن بتكثيف جهودها لضبط الخارجين على القانون.