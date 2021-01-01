ألمانيا تحذر صربيا من تقاربها مع روسيا



ألمانيا تحذر صربيا ألمانيا تحذر صربيا





قال مصدر حكومي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن برلين حذرت صربيا من تقاربها مع روسيا، الذي قد يعقد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.



وأشار المصدر الحكومي، قبل يومين من انعقاد قمة برلين الهادفة إلى تعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع ست دول في غرب البلقان ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينجرو ومقدونيا الشمالية وكوسوفو، إلى الجانب المضيء والمظلم للحالة الصربية، قائلا إن "علاقات صربيا مع روسيا تنتمي إلى الجانب المظلم".

قد يعجبك أيضا...

وذكر المصدر بشكل خاص بالاتفاقية التي وقعها، في نهاية سبتمبر، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصربي آنذاك نيكولا سيلاكوفيتش حول تواصل المشاورات بين الوزارتين في العامين المقبلين، وأضاف: "لقد فوجئنا وخاب أملنا".ودانت صربيا في الأمم المتحدة غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أنها ترفض التقيد بالعقوبات الأوروبية ضد موسكو.وأشار المصدر إلى أن ألمانيا "تشعر أن الحوار المكثف مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش مفيد”.وأوضح "أنه سياسي متمرس يمكنه دراسة وتحليل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".وتابع: "إذا اختار أن يسلك الطريق نحو أوروبا، فسيحصل على دعم الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وإذا اختار طريقًا آخر فستكون هناك على العكس من ذلك عواقب".وتقدمت صربيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 23 ديسمبر 2009، ومُنحت وضع المرشح في مارس 2012، وبدأت مفاوضات الانضمام في عام 2013.