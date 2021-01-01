يؤكد تقرير تفوق معالج Dimensity 9200 على رقاقة ابل A16 Bionic



معالج Dimensity 9200 معالج Dimensity 9200

أكد تقرير جديد من benchmark على تفوق آداء رقاقة Dimensity 9200 من MediaTek على رقاقة ابل A16 Bionic في المعايير الإصطناعية.



تستعد شركة MediaTek لإطلاق أحدث إصداراتها من الرقاقات المميزة، والذي ينطلق بعنوان Dimensity 9200.



ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن MediaTek تعمل على تطوير إصدر جديد من المعالجات المميزة والذي يأتي بتحسينات كبيرة في الآداء مقارنة بالإصدار السابق.

قد يعجبك أيضا...

ولقد أوضحت تسريبات Benchmark أن معالج Dimensity 9200 إستطاع أن يتفوق على معالج ابل الحالي A16 Bionic الذي يدعم إصدارات ابل الأخيرة من هواتف Apple iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.من جانب أخر تفوقت معالجات ابل غالباً على الإصدارات الأخرى من الرقاقات التي تدعم هواتف الأندوريد، لهذا تعد هذه المرة الأولى التي يتفوق فيها معالج من MediaTek على معالجات ابل.أيضاً أوضح تقرير “ITHome” أن Dimensity 9200 يدعم بعض الإصدارات المميزة من هواتف الأندوريد التي تنطلق رسمياً لاحقاً هذا العام أو خلال العام المقبل.ولقد أشارت التسريبات الى أن معالج Dimensity 9200 إستطاع أن يدعم معدل 328 إطار لكل ثانية في إختبارات Manhattan 3.0، و 228 إطار لكل ثانية في إختبارات Manhattan 3.1، في الوقت الذي سجل فيه معالج ابل A16 Bionic معدل 280 و200 إطار لكل ثانية.