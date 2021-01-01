تكشف تسريبات مصورة عن تصميم Motorola Moto Watch 200

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم ساعة موتورولا القادمة Moto Watch 200 التي تتميز بتصميم دائري.
تستعد شركة موتورولا لإطلاق ساعة Motorola Moto Watch 200 التي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات FCC، وفي أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من @_snoopytech كُشِف عن تصميم Moto Watch 200، ومن المتوقع أن تقدم موتورولا اثنان من النماذج من الساعة الذكية على غرار إصدارات Amazfit.
ولقد رصدت الساعة الذكية بنموذج رقم MOSWZ200 في قاعدة بيانات FCC، حيث يتميز هذا الإصدار بتصميم مربع في الشاشة.
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