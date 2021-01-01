مواصفات هاتف Oppo A58 قبل الإعلان الرسمي



Oppo A58 Oppo A58

تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Oppo A58، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.



رصد هاتف Oppo A58 في تسريبات مصورة أوضحت تفاصيل تصميم هذا الإصدار، كما أوضحت التسريبات تفاصيل مواصفات الهاتف الذي يأتي برقاقة معالج Dimensity 700.



أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

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ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 12.1، كما يتوفر الهاتف بثلاثة نماذج على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتميز النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Oppo A58 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 108 ميجا بيكسل.وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، وبطارية بقدرة 3880 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والبنفسجي والأزرق، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول سعر Oppo A58.