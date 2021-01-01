مواصفات و سعر تابلت Redmi Pad القادم



Redmi Pad Redmi Pad

أطلقت شركة Xiaomi الصينية تابلت Redmi Pad الجديد بمواصفات مميزة وسعر مناسب.



ويأتي هذا التابلت الجديد من خلال العلامة التجارية Redmi التابعة لشركة Xiaomi الرائدة.



– مواصفات تابلت Redmi Pad

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– الشاشةـأولًا: يأتي Redmi Pad الجديد بشاشة من نوع LCD قياس 11.2 بوصة، مع جودة شاشة 2K.– الكاميراثانيًا: يحتوي Redmi Pad على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل.– الأداءعلاوة على ذلك يعمل Redmi Pad القادم بمعالج من نوع MediaTek MT8781 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع نسختين مختلفتين.تضم النسخة الأولى من التابلت شبكة Wi-Fi، أما النسخة الثانية ستحصل على 4G LTE.كما سيعمل التابلت الجديد مع نظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI Pad 13 .– التخزينوبالإضافة إلى ذلك يصل Redmi Pad مع خيارات متنوعة للذاكرة الداخلية، وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي.– البطاريةكذلك يتميز Redmi Pad الجديد ببطارية تبلغ 7800 مللي أمبير مع شحن سريع 22.5 وات.– مزايا أخرىيصل Redmi Pad القادم مع مكبرات صوت رباعية.– الألوانكذلك سيصدر Redmi Pad الجديد بعدة ألوان: الأخضر الفاتح، الأبيض، الرمادي، الفضي.– السعرأخيرًا سيبدأ سعر تابلت Redmi Pad القادم من شركة Xiaomi بحوالي 232 دولارًا.– نبذة عن شركةXiaomiيذكر أن Xiaomi هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات. وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 ومقرها في بكين.وتعمل شركة Xiaomi وتستثمر في مجال صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأَجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى.وفي عام 2017 كانت تُعد الشركة الرابعة عالميًا بعد كل من: أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقار رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.والجدير بالذكر أن Xiaomi تحاكي في أجهزتها وطريقة عملها شركة ابل، ويُطلق عليها أحيانًا “ابل الشرق” أو “ابل الصينية”.