طابعة HP LaserJetTank.. أول طابعة خالية من الخراطيش



HP LaserJetTank HP LaserJetTank

في عصرنا الراهن؛ حيث التكنولوجيا تحرك كل شيء وتتحكم فيه؛ وتقلب إيقاع حياتنا إلى السرعة والدقة الشديدة، خاصة في مجال العمل؛ يتحتم على الشركات، الناشئة منها والعملاقة أن تنجز مهامها في وقت قياسي وبأقل تكلفة.



شركة HP أدركت ذلك مبكرًا؛ وابتكرت طابعة فائقة التطور، تعمل بشكل مغاير تمامًا لكل الطابعات، وذلك للمساعدة في التخفيف من تحديات التكلفة التي يواجهها أصحاب الشركات الصغيرة وتقديم حلول طباعة عالية الجودة وفعالة ومعقولة التكلفة.



طابعة HP LaserJet Tank المبتكرة ؛ تجمع بين سهولة الاستخدام وأحدث تقنيات الطباعة لدعم الشركات الكبيرة والناشئة ورواد الأعمال بشكل أفضل.

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كذلك تحتوي طابعة LaserJet Tank على نظام إدارة مسحوق الحبر الأكثر ابتكارًا، حيث يعمل على تبسيط إدارة الطباعة وضمان إطالة فترة الاستخدام بتكلفة منخفضة بين عبوات مسحوق الحبر.كما يقلل الأداء الخالي من الخراطيش من تكاليف التشغيل بشكل كبير ويقلل من تعقيدات استبدال خراطيش مسحوق الحبر، مقارنة بمعظم الطابعات القياسية.بدلاً من ذلك، يقدم حل إعادة تعبئة مسحوق الحبر من HP عملية إعادة تعبئة سهلة – وهي تتسم بأنها مباشرة وعالية الإنتاجية ولا تتطلب سوى لحظات قليلة من الوقت.حتى مع الاستخدام اليومي، تتيح طابعة LaserJet Tank إطالة العمر بين استبدال أسطوانة التصوير بينما تتيح الميزات الرئيسية للمستخدمين إمكانية تنفيذ أنشطة الطباعة بكميات كبيرة بسهولة مع الحفاظ على الجودة العالية للطباعة.كذلك يمكن للمستخدمين الاتصال بسلاسة باستخدام تطبيق HP Smart الأفضل في فئته؛ مما يتيح الطباعة عن بُعد من الهاتف الذكي بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات المسح الضوئي عبر الأجهزة المحمولة باستخدام Smart Advance.علاوة على ذلك؛ تشتمل الطابعة على ميزات الأمان القوية، المدعومة بحلول HP Wolf Essential، والتي تعمل طوال الوقت لضمان بقاء البيانات الحساسة محمية.ميزات HP LaserJet Tank :_طابعة الليزر الوحيدة الخالية من الخرطوشة._ تقدم حل إعادة تعبئة مسحوق الحبر؛ والذي يستغرق 15 ثانية فقط ويعمل ذاتيًا._القدرة على طباعة ما يصل إلى 5000 صفحة باستخدام مسحوق حبر HP الأصلي المعبأ مسبقًا._إعادة التعبئة بسهولة وبتكلفة منخفضة._تصميم محسّن للخزان بحجم أصغر يصل إلى 17? حتى مع الطباعة التلقائية على الوجهين بالإضافة إلى أسطوانة تصوير تدوم طويلاً._الطباعة على الوجهين بسرعات عالية مع دعم وحدة تغذية المستندات التلقائية بسعة 40 ورقة_ اتصال لاسلكي عالي الكفاءة._ تطبيق HP Smart الأفضل في فئته مع ميزات المسح الضوئي Smart Advance.كذلك ميزات أمان عالية في خدمة HP Wolf Essential وتطبيق HP.