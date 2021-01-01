لم تلاحظها من قبل.. 4 ألعاب رائعة مخفية على جوجل..



جوجل جوجل

يعد جوجل Google، أكبر محرك بحث في العالم، وهو أداة ضخمة وأساسية تُستخدم في جميع أنحاء العالم، لكن منشئيها يجمعون أيضًا الكثير من الحيل الممتعة للمستخدمين لفتحها أيضًا، لكن الغالبية لا تعرف شيئًاعن تلك الحيل.



ألعاب جوجل المخفية



Zerg Rush

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يمكن فتح إحدى الألعاب الممتعة عن طريق كتابة "Zerg Rush" في بحث جوجل Google.انقر فوق الرابط العلوي، وستلاحظ وجود دوائر صغيرة تسيطر على شاشتك و "تأكل" نتائج البحث.وتتمثل فكرة اللعبة في النقر فوق جميع الدوائر للتخلص منها، قبل الاستيلاء على الصفحة بأكملها.Pacmanكما ويمكن لعب لعبة Pacman المحبوبة بسهولة على جوجل Google.كل ما عليك فعله هو كتابة "Pacman" في البحث والنقر فوق "تشغيل".Tic Tac Toeكما يمكنك اللعب على جوجل جوجل Google، لعبة Tic Tac Toe، والتي تسمى أيضًا noughts.كل ما عليك فعله هو كتابة "Tic Tac Toe" في البحث.Snakeكان للعبة Snake شعبية هائلة في التسعينيات، ويعد متصفح Google Chrome طريقة رائعة للاستمرار في لعب اللعبة التي قد تسبب الإدمان.وما عليك سوى كتابة "play snake" في بحث محرك البحث جوجل Google وستظهر اللعبة.