يبدأ وكيل جاك اختبار سيارة S2 الكهربائية الجديدة في مصر

آخر الأخبارأخبار السيارات › يبدأ وكيل جاك اختبار سيارة S2 الكهربائية الجديدة في مصر

صورة الخبر: سيارة S2 الكهربائية
سيارة S2 الكهربائية

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة القصراوي جروب باعتبارها وكيلا لسيارات جاك في مصر عن بدء الشرك في اختبار سيارتها S2 الكهربائية الجديدة في مصر.

وأوضحت الشركة أنها بدأت التجارب بعد وصول أول دفعة أرسلتها الشركة الأم من هذه السيارة إلى مصر، وتهدف هذه الاختبارات إلى تحديد مدى فعالية هذه السيارة الكهربائية في السوق المصري، وسيتوقف تقديم هذا الموديل محليا على مدى إيجابية هذه الاختبارات العملية.

وعلى جانب أخر طلبت مجموعة القصراوي من شركة سيتروين الفرنسية (وذلك باعتبارها وكيلا لسياراتها في مصر) بعض من السيارات الكهربائية التي تنتجها سيتروين لتجربتها في مصر، لكن لم تصل هذه الدفعة من السيارات الكهربائية إلى السوق المصري حتى الأن.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يبدأ وكيل جاك اختبار سيارة S2 الكهربائية الجديدة في مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58622

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager