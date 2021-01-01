في مصر أسعار جديدة لموديل 2022 من بيستون T33



بيستون T33 بيستون T33

خلال الأيام القليلة الماضية قدمت شركة مصر حلوان (وكيل سيارات بيستون في مصر) لزيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها T33 التي تنتمي لفئة مركبات SUV، حيث بلغت هذه الزيادة 63 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار فئات هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من 495 إلى 554 ألف جنيه (زيادة 59 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 525 إلى 588 ألف جنيه (زيادة 63 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 112 حصان وعزم 155 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية.- نظام المكابح EBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام للتحكم في الجر TSC.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- قفل أمان للأطفال بالمقاعد الخلفية.- نظام لتحذير السائق من غلق حزام الأمان.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- إشارات بالمرايات الجانبية.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- فتحة سقف كهربائية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية من الألومنيوم.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام إضاءة داخل السيارة للقراءة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم كهربائيا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- شاشة رقمية 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.