بدء تسليم "دينزا D9" التابعة لـ"بي واي دي" في الصين..بحجوزات تجاوزت 30 ألف سيارة..



"دينزا D9" "دينزا D9"

في عام 2010 أثمر التحالف المشترك بين "بي واي دي" و "مرسيدس-بنز" عن إطلاق العلامة التجارية "دينزا Denza"، وبقفزة زمنية واسعة وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، خرجت أول نسخة إنتاج من السيارة D9، وذلك قبل بدء تسليماتها رسميا في اليوم الخامس والعشرين بحجوزات تجاوز عددها 30,000 سيارة!



تنتمي "دينزا D9 " لفئة الـ MPV، وتتبنى خطوطها تصميم MOTION الذي يمثلا الإمكانيات الغير محدودة، وتتوفر بخمسة ألوان من الطلاء الخارجي وهم: الأسود، الأبيض، الأصفر الفاتح، ودرجتين من اللون الأزرق.. ومن حيث أبعادها الخارجية فيبلغ طولها 5,250 مم وعرضها 1,960 مم وارتفاعها 1,920 مم، فيما ترتكز على قاعد عجلات 3110 مم.



تتسع المقصورة الداخلية لجلوس سبعة ركاب (يصل طول قامة كل منهم 180 سم) في مساحة مريحة كما تتسع معهم لوضع سبع حقائب بحجم 20 بوصة، وتتميز المقصورة بفتحة سقف بانورامية كبيرة تتيح مزيد من الضوء الطبيعي، إلى جانب فرش من الجلد Nappa المندمج مع التفاصيل الخشبية.. كما تم تجهيزها بسبع شاشات؛ ثلاثة في الأمام (تشمل لوحة عدادت مقاس 10.25 بوصة، شاشة تحكم مركزية مقاس 15.6 بوصة، وشاشة عرض رأسي)، واثنتان على ظهر المقاعد الأمامية، واثنتان أخريتان على مساند الذراعين بمقاعد الصف الثاني، كما توجد ثلاجة بين المقاعد الأمامية يمكن للركاب في الصف الثاني الوصول إليها، وللترفيه تدعم السيارة ميزة كاريوكي Karaoke .

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وبخصوص أنظمة السلامة والأمان، تقدم D9 نظام مساعدة القيادة من المستوى 2+ وتشمل: 24 حساس موجود في السيارةمن ضمنهم رادارات بموجة 5 ملم و 12 رادار فوق صوتي، ووفقا للعلامة الصينية يمكن للسيارة دعم نظام الركن التلقائي، كما أنها تتميز بخاصية العثور على السيارة، وتتوفر تسعة وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة منها وسادة هوائية ستارية تمتد بطول الجانبين.تعتمد الفئات الهجينة من السيارة على محرك بنزين سعته 1.5 لتر متصل بشاحن تيربو، ومقترن بمحرك كهربائي في النظام الهجين الكهربائي EHS170، إلى جانب مجموعة هجينه بنظام الدفع الخلفي للعجلات 3-in-1.. ويتراوح مدى السير بين 945 و 1040 كيلومترًا ، مع مدى كهربائي يبلغ 190 كيلومترًا اعتمادًا على الطاقة الكهربية فقط، ويصل الشحن السريع إلى 80 كيلو واط (تيار مستمرDC ) ، ويبلغ استهلاك الوقود ما يصل إلى 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.أما عن الفئات الكهربائية BEV فيصل أقصى مدى للسير 620 كم كما تأتي مجهزة بمنفذي شحن DC يمكن شحنهما في نفس الوقت، وتبلغ قوة الشحن القصوى 166 كيلو واط ويمكنها شحن ما يحقق 230 كم، في 15 دقيقة فقط من الشحن.في الوقت الحالي، تتوفر سبعة فئات من السيارة تبدأ من 48,200 دولار، وتتضمن الاختيارات أيضًا 4 فئات هجينة تتراوح أسعارها من 49,300 إلى 65,600 دولار (مليون و141 ألف إلى مليون 518 ألف جنيه) ، و فئتين كهربائيتين BEV تبدأ اسعارها من 57،500 إلى 67،800 دولار (مليون و331 ألف إلى مليون و569 ألف جنيه) إلى جانب فئة فاخرة بأربعة مقاعد يقتصر انتاجها على 99 نسخة فقط بسعر 88.400 دولار (2 مليون جنيه).الجدير بالذكر أن D9 هي الأولى من بين ثلاث سيارات جديدة سيتم إطلاقها هذا العام، ومن المقرر أن تطلق العلامة الصينية خمسة سيارات أخرى باسم D و E و N و Z و A ، وهي حروف اسم الشركة DENZA.