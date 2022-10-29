سعر الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرارا في بداية التعاملات بالسوق المحلية، عقب انخفاض حققه أمس بمتوسط 15 جنيها في كل الأعيرة.



كما استقرت أسعار الذهب في السعودية والإمارات عقب تراجع حققته متأثرة هى الأخرى بالتراجع العالمي.



سعر الذهب بالدولار

تراجع سعر الذهب بالدولار عالميا، لتسجل الأوقية نحو 1633 دولارا في أقل سعر لها بالبورصة العالمية، بسبب انتظار المستثمرين اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

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ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لكبح التضخم والكساد في أمريكا.سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصراستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في مصر، عند 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيهًا للبيع، عقب ارتفاع حققه أمس الإثنين بمقدار 5 قروش.مؤشر الدولارصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، ليرتفع بنسبة 0.79 %ويسجل 111.54 نقطة.جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 1283 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلي 1210 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 1037.5 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل حوالي 807 جنيهات.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةجاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي197 ريالا.سعر جرام الذهب عيار 22 تداول عند 181 ريالا.سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 173 ريالا.سعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 148 ريالا.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل حوالي 115 ريالا.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتجاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي193 درهما.سعر جرام الذهب عيار 22 تداول عند 177 درهما.سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلي 167 درهما.سعر جرام الذهب عيار 18 استقر عند 145 درهما.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل حوالي 113 درهما.