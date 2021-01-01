تتخلى «آبل» عن أزرار «ضبط الصوت والطاقة» في الهواتف القادمة

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صورة الخبر: آبل
آبل

يزعم خبراء تكنولوجيا أن النسخة القادمة من هاتف "آيفون" الذكي، من تطوير شركة "آبل" الأمريكية، "آيفون 15"، والمقرر طرحه خلال العام المقبل 2023، قد يتم التخلي فيه عن أزرار ضبط الصوت والطاقة نهائيا.

وقال المحلل التكنولوجي الصيني البارز، مينج تشي-كو، إنه سيتم استبدال الأزرار في هاتف "آيفون 15" بمثيلات أخرى "قابلة للنقر".
وأضاف أن اختفاء تلك الأزرار قد يتم تطبيقه على بعض طرازات هاتف "آيفون"، وهي "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس".

ويتوقع تشي-كو أن ذلك التغيير في تصميم الهاتف سيزيد من ارتفاع الطلب على "آيفون 15"، الأمر الذي سيجعل الهواتف الذكية المتطورة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ستتخلى هي الأخرى من أزرار الصوت والطاقة الصلبة، من أجل إنشاء نقاط بيع جديدة.

وفي الوقت نفسه، هناك شائعات تسري بأن شركة "آبل" قد تتبنى نظام تسمية جديد لهاتف "آيفون 15 برو ماكس"، وهو "آيفون 15 ألترا".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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