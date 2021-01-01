كويكب ضخم يمر بجوار الأرض..

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قالت وكالة ناسا الأمريكية، إن كويكبًا ضعف حجم مبنى إمباير ستيت وهي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، سوف يمر عبر الأرض .



يصل طول صخرة فضائية 2022 RM4 إلى 2427 قدمًا ، مما يجعلها ضعف حجم مبنى إمباير ستيت تقريبًا.



من المتوقع أن يمر عبر مسافة آمنة ولا يشكل أي تهديد لكوكب الارض.

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تمت إضافة الكويكب إلى قاعدة بيانات "الاقتراب القريب" التابعة لوكالة ناسا، والتي تتعقب آلاف ما يسمى بالأجسام القريبة من الأرض (NEOs).وفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا ، تتحرك الصخور بسرعة 52500 ميل في الساعة (84500 كم / ساعة) ، أي جسم سريع الحركة يقع على بعد 4.65 مليون ميل من الارض يعتبر "خطرًا محتملًا" من قبل منظمات الفضاء الحذرة.قال علماء الفلك :"اذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا، ولن يتسبب في (كارثة بمستوى انقراض)، ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبر العلماء المزيد عن أصل كوكب الأرض.يعد مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.