تطلق «آبل» تحديث جديد لأنظمة حواسبها

أعلنت شركة آبل الأمريكية، عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة حواسبها، حمل مع العديد من الميزات الإضافية للمستخدمين.
يجعل تحديث macOS Ventura الجديد حواسب آبل أسرع أداء واستجابة للتطبيقات المختلفة، كما حمل مع العديد من الميزات الجديدة والمحسنة مثل ميزة Handoff التي أضيفت لتطبيق FaceTime على تلك الأجهزة، والتي تمكن مالك الجهاز من نقل المكالمات بين حاسبه وأجهزة آبل الأخرى بسهولة.
وأضافت آبل مع هذا التحديث أيضا ميزة "مكتبة الصور المشتركة" في خدمة التخزين السحابي، والتي توفر لـ 6 أفراد من الأسرة على سبيل المثال طرقا واقتراحات ذكية لتبادل الصور فيما بينهم.
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