وزير التموين والتجارة الداخلية لمنتجى السلع: تجنب رفع الأسعار يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين



وزير التموين خلال اللقاء وزير التموين خلال اللقاء

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق، وخلال اجتماعه اليوم مع كبار منتجى وموردي ومصنعي السلع الغذائية من زيوت وألبان وبقوليات وشاي وأرز وسكر، وكذلك السلاسل التجارية، شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة طرح كل الإنتاج بالاسواق للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق، وطالب المصنعين بعدم رفع الأسعار فى الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كى تستمر المصانع فى الإنتاج.



وأكد الوزير أن المسؤلية مشتركة بين الدولة ومنتجي السلع الغذائية الآن، وأضاف أنه يتواصل دائماً مع البنك المركزى ووزارة المالية لحل المشاكل المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عنها بالموانى.



ومن جانبهم، أكد منتجى السلع الغذائية، أنهم سوف يتكاتفون مع الدولة فى تلك الفترة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع، وكل الإنتاج من المصانع إلى الأسواق، وأشاروا إلى أن المسؤلية الآن مسؤلية مشتركة مابينهم وبين الدولة، واثنوا على الإجراءات التى تتخذها الدولة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد فى ظل الحرب الروسية الاوكرانية، وتأثيرها المباشر على معظم اقتصاديات العالم.

