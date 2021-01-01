الارصاد الجوية | انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

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صورة الخبر: الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، في تقرير مفصل درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، في القاهرة والمحافظات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

كما يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20?، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40?، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60?، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50?.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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