امدحي سلوكه أولاً..إزاي تعلمي طفلك التغلب على الخجل؟

كثيرًا ما نلاحظ على أطفالنا سواء أولاد أو بنات بمختلف أعمارهم صفة الخجل، سواء خلال تعملاتنا معهم اليومية، أو التعاملات الخارجية معهم، فاحيانا يتعاملون مع المواقف بالسكوت أو البعد عن المجتمعات، سواء برفضها نهائياً، أو حتى بالأختباء عند الحضور، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الخطوات التي تساعد في علاج الخجل عند الأطفال وفقاً لموقع "raisingchildren" كما يلي:
امنحي طفلك الوقت ليشعر بالراحة
لا تجعليهم يذهبون مباشرة إلى شخص بالغ غير مألوف أو اجباره على الجلوس مع شخص الطفل لا يحبه، شجعي الشخص البالغ على اللعب بلعبة بالقرب من طفلك واستخدام صوت هادئ، ليجذبه إليه، خاصة إذا كان هذا الشخص قريب من الدرجة الأولى للطفل لكنه يخجل منه دون سبب.
ابقي مع طفلك في المواقف الاجتماعية
عليكِ البقاء مع طفلك حتى يشعر بالراحة، فعندما يصبح طفلك أكثر راحة، يمكنك الابتعاد تدريجياً لفترات قصيرة، على سبيل المثال، اجلسي على كرسي مع أشخاص بالغين آخرين بينما يلعب طفلك على الأرض، يمكنك العودة إلى طفلك إذا احتجت إلى ذلك.
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