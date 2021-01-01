الطب الصينى: اهم 3 نقاط ضغط لتخفيف آلام الجسم..

ربما سمعت عن الوخز بالإبر وكيف يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للتحكم في الألم واستعادة العافية، لكن هل سمعت عن العلاج بالإبر؟ بدلاً من استخدام إبر صغيرة ومعقمة ، يتم إجراء العلاج بالابر باستخدام الأصابع أو راحة اليد أو المرفقين على النقاط الرئيسية في الجسم للحصول على نتائج مماثلة للوخز بالإبر، وفقًا لما نشره موقع "ahchealthenews".
يمكن أن يعالج العلاج بالإبر مجموعة متنوعة من الحالات الصحية مثل آلام عرق النسا في الساق، وخلل المفصل الصدغي الفكي في الفك، أو الغثيان من العلاج الكيميائي. إنه متجذر في الطب الصيني التقليدي وهو موجود منذ أكثر من 2000 عام.
تقع نقاط العلاج بالابر بجوار أكبر مسارات الألياف العصبية في جسمك والتي تنقل الرسائل من النهايات العصبية عبر جهازك العصبي المركزي، عندما يتم الضغط عليهم بالطريقة الصحيحة ، يمكن حجب رسائل الألم قبل أن تصل إلى الدماغ ويمكن إرسال رسائل أخرى إلى الدماغ تخبره بإطلاق الإندورفين أو المواد الكيميائية التي تقلل الألم وتستعيد الشعور بالراحة.
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