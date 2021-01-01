تلوث الهواء المرتبط بالجسيمات الصغيرة يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف

الخرف هو اضطراب مزمن ومستمر من الأمراض العقلية، وهو ناتج عن مرض أو إصابة في الدماغ تتميز باضطرابات في الذاكرة وتغيرات في الشخصية وضعف التفكير، لسوء الحظ ، لا يوجد علاج للخرف ، ولكن هناك طرقًا يمكن للمرء أن يقلل علميًا من خطر الإصابة بأعراض الخرف.
يعد تلوث الهواء أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإصابة بالخرف، وتشير العديد من الأبحاث السابقة إلى أن تلوث الهواء مرتبط بزيادة دخول المستشفى بسبب الخرف، بينما تشير دراسات أخرى أيضًا إلى أن خطر إصابة النساء الأكبر سنًا بالخرف يزداد بنسبة تصل إلى 90? بسبب تلوث الهواء.
وفقًا لدراسة حديثة قادها فريق في جامعة ويسترن ، لندن ، أونتاريو ، كندا حسب موقع " onlymyhealth"، يرتبط التعرض المتزايد للجسيمات في تلوث الهواء المرتبط بالمرور ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وجد العلماء أن خطر الإصابة بالخرف لدى الشخص قد زاد بنسبة 3? لكل ميكروجرام واحد لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة التي يتعرض لها.
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