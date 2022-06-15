سعر الدولار الآن في البنوك مقابل الجنيه الثلاثاء 1 نوفمبر بعد صعود الأخضر



سعر الدولار سعر الدولار

سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 نحو 23.8861 جنيه للشراء، و23.9944 للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 24.0714 جنيه للشراء، و24.1709 للبيع.



وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الثلاثاء 1-11-2022، نحو 23.9 جنيه للشراء، و24 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر، 23.5965 عند الشراء وعند البيع سجل 23.916.



ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية تغييرا جديدا عقب عودة البنوك للعمل. ويقدم «المصري اليوم» متابعة لحظية لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم حتى إغلاق التعاملات من خلال الروابط الرسمية لمواقع البنوك.

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أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 24.0714، وللبيع 24.1709.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 23.9 جنيه للشراء، و24 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 23.9 جنيه للشراء، و24 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى24.1.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.1500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.2000.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 24.1 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.2.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.1 جنيه للشراء، 24.2 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 24.0 جنيه للشراء، و24.1 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 24.0 جنيه للشراء، و24.1 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 24.1 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.2.سعر الدولار اليوم في بنك SAABوصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع.