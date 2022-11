علامة التوثيق الزرقاء بـ«تويتر» تضع إيلون ماسك في ورطة

إيلون ماسك إيلون ماسك

وضعت علامة التوثيق الزرقاء بمنصة «تويتر» المليادرير الأمريكي، إيلون ماسك والمالك الجديد للمنصة الأكثر تأثيرًا بالعالم في ورطة؛ إذ تعرض لانتقادات لاذعة من مستخدمي المنصة إثر طرحه فرض رسوم مقابل توثيق الحسابات، فيما رد على تلك الانتقادات بالسخرية والتهكم.



Oh no، all our diabolical plans have been revealed!!



وواجه إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة «تويتر» انتقادات لاذعة بعدما ذاعت أنباءً عن اعتزامه فرض رسوم مقابل علامة التوثيق الزرقا؛ إذ أفاد «ذا فيرج» المختص بالأخبار التكنولوجيةـ إن ماسك سيمهل مستخدمي «تويتر» من ذوي الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء 90 يومًا للاشتراك في خدمة تويتر بلو المدفوعة التي ستييح التوثيق وخدمات أخرى مقابل أسعار تتراوح من 5 لـ20 دولار شهريا وإلا سيفقدوا الخاصية.

واعتبر موجهوا الانتقادات من مستخدمي «تويتر»، أن القرار سيتسبب في تقليل عدد الحسابات الموثوقة لصالح الحسابات المزيفة.وحظيت أخبار فرض الرسوم على الحسابات الموثقة فور انتشارها بانتشار واسع رافقه انتقادات لإيلون ماسك، قبل أن يؤكدها ماسك نفسه، عبر تدوينة علق فيها ساخرًا على أحد النشطاء، الذي نقل الخبر، بالقوول «لقد تم الكشف عن كل خططنا الشيطانية».