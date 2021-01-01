عطل مفاجئ يُعلق الحسابات على إنستجرام (تفاصيل)

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صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

توقف Instagram عن العمل بعد ورود رسالة لأعداد كبيرة من المستخدمين عن توقف حساباتهم وتعليقها.

وكتب الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام على حسابه عبر تويتر : «نحن ندرك أن البعض منكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حساب Instagram الخاص بك». «نحن نبحث في الأمر ونعتذر عن الإزعاج».

ولكن التطبيق لم يعلق ما إذا كانت الحسابات ستعود لطبيعتها بعد حل المشكلة أم لا، كما لم يشير لموعد حل هذا العطل.

وحتى هذع اللحظة سجل المستخدمون أكثر من 4000 مشكلة في DownDetector، بينما تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 مشكلة من مواطني المملكة المتحدة.

ولم يتمكن المستخدمون من التواصل عن طريق التطبيق وشاهدوا رسالة تشير إلى أن حساباتهم قد تم تعليقها، ولكنها مجرد مشكلة فنية وليست حظرًا جماعيًا للحسابات.

المصدر: المصرى اليوم

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