هذه أماكن سقوطها .. الأرصاد تحذر من الأمطار الـ72 ساعة القادمة



الأرصاد تحذر من الأمطار الأرصاد تحذر من الأمطار



حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، مطالبة الأجهزة التنفيذية بالاستعداد من الآثار الناجمة من الأمطار.

الثلاثاء



ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 50? على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار متوسطة قد تكون رعدية بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.



وفرص سقوط أمطار خفيفة ضعيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى وبنسبة 40% على جنوب الوجه البحرى.

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الأربعاءأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30? على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30? على فترات متقطعةنشاط للرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعةالخميسأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30? على فترات متقطعةنشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعةالجمعة حتى الأحدنشاط للرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعةطقس الغدأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب البلاد، لطيفا أول الليل مائل للبرودة فى آخره.كما حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.ويسود طقس غائم جزئيا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.طقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، لطيفا مائلا للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج الصعيد.، الحمام".ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".