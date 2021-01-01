فيديو .. سائق قطار الدقهلية يروى تفاصيل الاعتداء عليه



سائق قطار الدقهلية سائق قطار الدقهلية



كشف خالد الخطيب، سائق قطار الدقهلية المصاب، تفاصيل الحادث الذي تعرض له، وكرمه بعد ذلك كامل الوزير، وزير النقل.



وتابع الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الإثنين، أنه كان يقود القطار القادم من شربين إلى كفر الشيخ وقبل محطة بلقاس لاحظ وجود أشخاص بجوار السكة وعندما أعطى سارينة لتنبيه أحدهم ألقى حجرا على الزجاج الأمامي وتحطم والزجاج وتطاير في عينه ومن ثم ألقى الحجر الثاني أصابه بجوار عينه اليسرى وأحدث جرحا طوله 3 سم.



أسباب استكمال الرحلة

وحول سبب استكماله الرحلة رغم الإصابة، قال إنه خاف على أموال الهيئة وحرص على أرواح المواطنين، ولم يتوقف لأن المكان مقطوع ولن يتمكن أي أحد من النزول وربما يكون بين الركاب مرضى.

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وأوضح خالد الخطيب، سائق قطار الدقهلية المصاب، أنه لم يوقف القطار حتى لا يعرقل مسيرة القطارات القادمة في الاتجاهين.القطارات ملك الشعبوأشار خالد الخطيب سائق قطار الدقهلية المصاب إلى أنه تم تدريبه في المعهد على استكمال الرحلة مهما كانت الظروف، معلقا: دي بلدي ولازم أخاف عليها، والقطارات ملك الشعب ومصر والمتهم الذي أصابه لا يعرفه وربما يكون أحد أقربائه في القطار.واستطرد خالد الخطيب، سائق قطار الدقهلية المصاب أن هذا الحادث ليس الأول، وتعرض يوم 20 أكتوبر الماضي لحادث آخر، حيث فوجئ بوجود أهالي على السكة الحديد وألقوا عليه الحجارة وتم تكسير 46 لوح زجاج.