حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا .. الإفتاء توضح



حكم تخزين أدوية المناعة حكم تخزين أدوية المناعة



أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس كورونا وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس، يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد، فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟



وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، يحرم شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج فيروس كوفيد-19 أو غيره من الأمراض دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب، لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم، فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.



استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج

وأضافت دار الإفتاء، إضافة لما في تخزين الأدوية بهذه الطريقة من استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس، ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته، بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا عن جريمته بغرامةٍ ماليةٍ أو بمصادرة ماله.