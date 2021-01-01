فيديو المُسعّر .. خالد الجندي: اسم من أسماء الله الحسنى

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأحمق هو من يخلط الدين بالسياسة من أجل التلاعب بالنصوص والعمل على هدم المجتمع وإفساد العقيدة.


وأضاف خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جماعة الإخوان المسلمين يحرصون على بث الشائعات من خلال لجانهم الإلكترونية من أجل بث الغضب بقلوب المواطنين على وطنهم بسبب موجة الغلاء التي يشهدها العالم بأكمله وليس الدولة المصرية فقط، موضحًا: "أنا بدعو الناس تصبر على الأزمة، ونتجه إلى الإصلاح بيننا وبين الله وأن ندعو الله للخروج من هذه الأزمة بسلام.. يقوم يعملوا لي برامج ويطلع شيوخ الإخوان عشان يردوا على ومش عارفين".

واستكمل الجندي: “المسعر سُبحانَه وتعالى”: المسعِّر هو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغلّيها.. الدليل: حديث أنس بن مالك: «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ?، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ ‌الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".

المصدر: cairo24

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