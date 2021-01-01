بسبب الوجبات المدرسية .. خطاب عاجل من التربية والتعليم لهيئة التأمين الصحي

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، طالبت خلاله بسرعة إنهاء الأشعة وكتابة التقرير الطبي الخاص بلجان التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، حتى يتمكن العاملين بلجان التغذية من استخراج الشهادات الصحية.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، في خطابها المرسل لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن صورة الأشعة والتقرير الخاص بها تعد من المرفقات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية لأعضاء لجان التغذية المدرسية.

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خطاب رسميوالتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، بحضور اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولى الجهاز.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية منظومة التغذية المدرسية للطلاب، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، بالعمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب.وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من العناصر المتعلقة بمنظومة التغذية المدرسية التي يتم تنفيذها من خلال شركة "سايلو فودز"، حيث تم استعراض ما تحقق من إنجاز في هذه المنظومة خلال العام الدراسي السابق 2021-2022 ، وما يتم تنفيذه خلال العام الحالي 2022-2023، تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، وذلك من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس.وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى مكونات الوجبات الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية المدرسية للعام الحالي، مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.