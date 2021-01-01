لزيادة ألبان المواشي .. زراعة القاهرة تكشف حقيقة استخدام الموسيقى

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كشف الدكتور سامح عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن حقيقة استخدام الموسيقى للمواشى فى المزارع خلال الفترة الماضية.



وقال “عبد الفتاح”، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن استخدام الموسيقى للمواشى مثل البقر والجاموس؛ يتم فى بعض الدول الأوربية وليس فى مصر، حيث من خلالها يتم زيادة الألبان وليس له علاقة باللحم.



وأضاف عميد كلية الزراعة، أن المزارع فى مصر تعتمد على استخدام العناصر الغذائية المناسبة للمواشى، لأنها تحتاج إلى التغذية الجدية لإنتاج حليب جيد.

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السيطرة على الحمى القلاعية بمصريذكر أن تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يفيد السيطرة على الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية وتضمن التقرير ايضا إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون 9 الاف و796 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و649 ألف و846 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وقد تم تنفيذ عدد 110 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين.كما أعلنت وزارة الزراعة، أنه تم إعطاء أكثر من 5.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك خلال الحملة القومية الثانية والتي انطلقت يوم 14 يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين حتى يوم 15 سبتمبر.