تعرفي علي استخدامات لـ زيت الطعام المستعمل



زيت الطعام المستعمل زيت الطعام المستعمل

يعد الزيت المستعمل من الأشياء التى تتوفر فى كل منزل بكميات كبيرة مما يضطر ربة المنزل لإعادة استخدامها مرة أخرى ولكن هذا له آثار صحية خطيرة.



نعرض لكم أهم استخدامات الزيت المستعمل فى المنزل بشكل صحي بدلا من طهى الطعام فيه.



الصابون

من أهم استخدامات الزيت المستعمل هى عمل الصابون فى المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة .. شاهد طريقة عمل الصابون من هنا.

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التشحيميمكن استخدام الزيت المستعمل فى تشحيم أى شئ فى المنزل مثل مفصلات الأبواب التى التى تسبب أصوات مزعجة عن الغلق والفتح والأجهزة التى تعمل بشكل ميكانيكي وتسبب أصوات مزعجة بسبب قدمهامنع الصدأيساعد الزيت المستعمل فى حماية الأقفال من الصدأ فى الأمطار وضع الزيت المستعمل على الأسطح المعدنية والأدوات والمقابض يحميها من الصدأإصلاح المفتاحإذا كان المفتاح يدخل ويخرج بصعوبة من مكان القفل فقم بوضع القليل من الزيت المستعمل الخالى من الشوائب عليه وسينزلق بسهولة.إشعال الضوءيستخدم الزيت المستعمل لإضاءة مصباح قديم “ اللمبة الجاز” بدلا من شراء الوقود المخصص.إصلاح الأثاث كأنه جديداستخدمى خليط من الزيت المستعمل والخل فى إصلاح الخدوش الموجودة فى الأثاث الخشبي وفى نفس الوقت تعيد له اللمعان كأنه جديد ولكن يجب ألا يكون الزيت المستعمل ذو رائحة كريهة ونفاذة.إزالة الطلاءيعد الطلاء من أكثر الأشياء التى يصعب إزالتها من اليدين ولكن الموضوع لن يستغرق سوى خمس دقائق مع الزيت المستعمل وستوفر ثمن المساحيق الباهظة، فقط ضعي الزيت المستعمل على مكان الطلاء وافركيه جيدا ثم اتركيه 5 دقائق واغسليه بالماء .سماد طبيعيما لا يعرفه الكثير من الأشخاص أن الزيت المستعمل سماد طبيعي للنباتات وحيث جودة التربة ولكن هذا ينطبق على الزيت المستعمل النباتي وليس الحيواني.علف الحيوانيمكن الاستعانة بـ الزيت المستعمل كعلف للحيوانات بعدة طرق مختلفة أبرزها رش بعض الزيت المستخدم على طعام الحيوان حتى القطط الأليفة، كما يمكن خلط الزيت المستعمل مع العلف وإعطائه للدواجن .