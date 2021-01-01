أسباب تجعلك تتناول التفاح في الشتاء



أسباب تجعلك تتناول التفاح أسباب تجعلك تتناول التفاح



التفاح معروف بمحتواه الغذائي ومزاياها الصحية ، مما يجعلها قوة غذائية ويتم تقييمها على أنها الفاكهة الأكثر صحة والتي تدعمها الأدلة العلمية.



كما أن الكم الهائل من الفوائد الصحية التي يقدمها التفاح لا يمكن تصوره ، فهذه الفاكهة المستديرة والعصيرية غنية بالألياف الغذائية من البكتين ، والمعروف أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويقوي صحة القلب وينظم ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويتم تحميل التفاح بمضادات الأكسدة والبوليفينول الموجودة في كل من الجلد وكذلك في قشر الفاكهة ، ومع ذلك ، يوجد أكبر عدد من مضادات الأكسدة في قشرة التفاح.



هذه الفاكهة الحلوة المقرمشة هي أفضل فاكهة يمكن تناولها كوجبة خفيفة منفردة في منتصف جدول عمل مزدحم ، أو في ملفات تعريف الارتباط ، والكعك ، والمربى ، والسلطات ، والشوفان ، والعصائر، كما أنها لذيذة بمفردها.

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5 أسباب تجعلك تتناول التفاح في فصل الشتاء:يحسن الهضم: يحتوي التفاح على البكتين الليفي الرائع ، والذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، هذه الألياف القابلة للذوبان ممتازة لعملية الهضم، البكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان ، يمتص الماء من الأمعاء ويخلق مادة هلامية ، مما يبطئ عملية الهضم ويدفع البراز من خلاله. حمض الماليك ، الموجود في التفاح ، هو مساعد آخر للجهاز الهضمي.يعزز فقدان الوزن: هذه الفاكهة مليئة ومناسبة لجميع مراقبي الحمية لأنها تحتوي على ألياف البكتين الغذائية ونسبة عالية من الماء. يحتوي التفاح على نسبة عالية من ألياف البكتين ، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وفقدان دهون البطن العنيدة.إنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، ويبطئ إفراغ المعدة ، ويقلل من آلام الجوع ، ويمنعك من التهام الوجبات غير الصحية والوجبات الدهنية. بصرف النظر عن ذلك ، يحتوي التفاح على مواد كيميائية نباتية طبيعية تساعد على تقليل الكوليسترول وتحفيز فقدان الوزن.انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري: تبين أن إضافة التفاح إلى النظام الغذائي للفرد بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وتساعد نسبة البوليفينول المرتفعة في التفاح على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، بوليفينول التفاح يحمي خلايا بيتا في البنكرياس من الإصابة. هذا يعزز بشكل كبير إنتاج الأنسولين وامتصاص الجلوكوز ، مما يجعل مرض السكري تحت السيطرة.زيادة التمثيل الغذائي: التفاح غني بالألياف ، مما يساعد في التمثيل الغذائي في الجسم وتأكد من عدم رمي قشر التفاح في سلة المهملات أثناء تناوله، فهناك فوائد صحية لأكل تفاحة بقشرها عديدة، حيث تساعد Apple في عملية إزالة السموم بسبب محتواها العالي من الألياف. يحمي الكبد والجهاز الهضمي من المواد السامة.مفيد للقلب: يحتوي التفاح على مستويات عالية جدًا من البكتين والبوليفينول ، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يساعد محتوى التفاح العالي من الفلافونويد والبوليفينول على تقليل الكوليسترول السيئ ومنع أكسدة الدهون في الخلايا. بصرف النظر عن ذلك .فقد ثبت أن التفاح الذي يحتوي على نسبة عالية من مادة إيبيكاتشين يخفض ضغط الدم ويمنع تصلب الشرايين بسبب تصلب الشرايين ، مما يعزز تدفق الدم والدورة الدموية من القلب إلى الأعضاء الأساسية.