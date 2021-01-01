بدون استخدام مزيل الميكب. . طرق طبيعية لإزالة المكياج

الجميع يعلم أنه يجب إزالة المكياج عن الوجه حتى يتنفس الجلد، ولا يجب النوم والمكياج على البشرة، حتى إذا جاءت الفتاة لوقت متأخر من الليل، أو العودة من حفلة ما، فإن خطوة إزالة المكياج هي من أهم الخطوات للعناية بالبشرة، ولا يجب تركها مهما حدث، ويعتبر أصعب أنواع المكياج الذى يتم إزالته بصعوبة هو مكياج العيون وأحمر الشفاه السائل..
وقد تتفاجأ الفتاة أن مزيل المكياج قد نفد عندها، فلا داعى للقلق، فيمكن استخدام منتجات عادية متوفرة في كل منزل لتنظيف البشرة بكل سهولة، لإزالة المكياج، بدون مزيل المكياج، وفقاً لموقع"timesofindia".
زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
يمكن عند محاولة مسح المكياج من الوجه، استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، لإزالة مكياج العين، ويجب استخدامه باعتدال، يمكن وضع قطرات على قطعة قطن ومسح العينين برفق وتجربة نفس الشئ على الشفاه لإزالة المكياج أيضاً.
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