بدون استخدام مزيل الميكب. . طرق طبيعية لإزالة المكياج

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إزالة المكياج


الجميع يعلم أنه يجب إزالة المكياج عن الوجه حتى يتنفس الجلد، ولا يجب النوم والمكياج على البشرة، حتى إذا جاءت الفتاة لوقت متأخر من الليل، أو العودة من حفلة ما، فإن خطوة إزالة المكياج هي من أهم الخطوات للعناية بالبشرة، ولا يجب تركها مهما حدث، ويعتبر أصعب أنواع المكياج الذى يتم إزالته بصعوبة هو مكياج العيون وأحمر الشفاه السائل..

وقد تتفاجأ الفتاة أن مزيل المكياج قد نفد عندها، فلا داعى للقلق، فيمكن استخدام منتجات عادية متوفرة في كل منزل لتنظيف البشرة بكل سهولة، لإزالة المكياج، بدون مزيل المكياج، وفقاً لموقع"timesofindia".

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
يمكن عند محاولة مسح المكياج من الوجه، استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، لإزالة مكياج العين، ويجب استخدامه باعتدال، يمكن وضع قطرات على قطعة قطن ومسح العينين برفق وتجربة نفس الشئ على الشفاه لإزالة المكياج أيضاً.

تجربة الفازلين لإزالة المكياج
يوجد طريقة آخرى وهى إزالة المكياج عن طريق الفازلين، فالفازلين يساعد على إذابة المكياج من على الوجه، وهو آمن للأستخدام حول منطقة العين ويرطبها في نفس الوقت.

وضع مرطب
إذا لم يكن في المنزل زيت أو حتى فازلين، يمكن استخدام كريم عادى لإزالة المكياج، مثل الزيت، ويجب استخدام الكريم بشكل معتدل لتجنب أي تهيج للعين، ولهذا يجب استخدامه بحرص دون أكثار منه.

تجربة زيت الأطفال
يمكن لإزالة المكياج استخدام زيت الأطفال، عن طريق وضع قطرات بسيطة منه على كرة قطنية أو منشفة ومسح المكياج بها من على الوجه لإزالة أي مكياج موجود.

ويجب بعد إزالة المكياج سواء باستخدام الزيت أو الكريم أو الفازلين، من المهم غسل الوجه باستخدام منظف لطيف على البشرة، بشكل صحيح، مع اتباع روتين العناية بالبشرة.

المصدر: موقع"timesofindia"

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