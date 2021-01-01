الأسئلة وفق المواصفات .. التعليم: انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل



صفوف النقل صفوف النقل



أكدت المديريات التعليمية انتظام امتحانات الشهر لصفوف النقل، من الرابع حتى الثانى الثانوى، موضحة أن الأسئلة وفق المواصفات حيث تقيس جزئيات الامتحان نواتج التعلم والفهم، إضافة إلى أنها من منهج شهر أكتوبر الجارى فيما درسه الطالب فعليا.



وكانت المدارس بدأت عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، نرصد فى التقرير التالى هدف الامتحانات وضوابطها.



ـ تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.



ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.



ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد,



ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.



ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميا.



ـ يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل بجانب امتحان الفصل الدراسى الأول.



ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.



ـ توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.



ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.



ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.



ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.

