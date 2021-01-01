فيديو .. بعد أسبوع من افتتاحه l قصة جسر الهند المُنهار وسبب سقوطه



جسر الهند المُنهار جسر الهند المُنهار



شهدت الهند حادث مأساوي غير متوقع، إذ لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم عندما انهار جسر معلق للمشاة في ولاية “جوجارات” بغرب الهند.



ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال مسؤول محلي إن معظم القتلى من النساء أو الأطفال أو كبار السن، ويأتي هذا الحادث المروع بعد فتح الجسر في موربي والانتهاء من إصلاحاته.



حاول المسؤولون تبرير الحادث، وقالوا إنه كان هناك اكتظاظ على الجسر في ذلك الوقت مع احتفال الناس بعيد ديوالي.

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تاريخ جسر الهند المُنهاروعن تاريخ هذا الجسر فإنه يرجع إلى القرن التاسع عشر، وتم بناء الجسر الذي يبلغ طوله 230 مترًا على نهر ماتشو خلال الحكم البريطاني في القرن التاسع عشر.لكن لا يزال عدد القتلى في ارتفاع، حيث قال أحد ضباط الشرطة إنه تم انتشال 120 جثة حتى الآن، وتم نشر فرق الشرطة والجيش وفرق الاستجابة للكوارث واستمرت جهود الإنقاذ طوال الليل.وقال وزير الدولة بريجيش مرجا إنه تم إنقاذ أكثر من 80 شخصا، وأوضح شاهد عيان يدعى سوكرام أن كثير من الأطفال الذين ماتوا كانوا يستمتعون بعطلات ديوالي وجاؤوا إلى هنا كسياح لكن سقطوا واحدا تلو الآخر.إنقاذ المصابين من انهيار جسر في الهندوأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العشرات وهم يتشبثون بالحطام بينما حاولت فرق الطوارئ إنقاذهم، وتسلق بعض الناجين شباك الجسر المكسورة ، وتمكن آخرون من السباحة إلى ضفاف النهر.وتقول التقارير إن عدة مئات من الأشخاص كانوا على الجسر عندما انهار حوالي الساعة السادسة مساءا يوم الأحد.تعويضات للضحاياتعد ولاية غوجارات مكان الحادث، موطن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، الذي أعلن تعويض أسر الضحايا. وقال إنه حزين للغاية بسبب المأساة.كذلك وعدت السلطات بإجراء تحقيق كامل، ويتم طرح أسئلة حول ما إذا كان قد تم إجراء فحوصات السلامة قبل إعادة فتح الجسر.