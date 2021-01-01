تبدأ هواوي في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Mate 50 Pro في السوق الأوروبي



Mate 50 Pro Mate 50 Pro

بدأت العملاق الصيني هواوي في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Mate 50 Pro، الذي يتوفر للسوق الأوروبي بسعر 1199 يورو.



كانت شركة هواوي قد أطلقت هاتف Mate 50 Pro في السوق الأوروبي خلال الشهر الماضي، واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق، على أن يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 يورو أي أقل 100 يورو عن السعر المعلن عنه في السابق.



ويتميز هاتف Mate 50 Pro بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2616 في 1212 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

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ويضم الجزء العلوي من الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية ونظام إستشعار 3D للتعرف على الوجه والتسجيل في الهاتف.كما تدعم هواوي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.وتأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع تقنية RYYB وعدسات فائقة الإتساع مع دعم التثبيت البصري، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع ويدعم أيضاً لقطات macro.أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto لتكبير بصري حتى 3.5 مرة، وتكبير hybrid حتى 100 مرة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي 50W.