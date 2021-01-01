تبدأ هواوي في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Mate 50 Pro في السوق الأوروبي

بدأت العملاق الصيني هواوي في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Mate 50 Pro، الذي يتوفر للسوق الأوروبي بسعر 1199 يورو.
كانت شركة هواوي قد أطلقت هاتف Mate 50 Pro في السوق الأوروبي خلال الشهر الماضي، واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق، على أن يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1199 يورو أي أقل 100 يورو عن السعر المعلن عنه في السابق.
ويتميز هاتف Mate 50 Pro بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 2616 في 1212 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.
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