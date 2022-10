تستعد سامسونج قريباً لإطلاق تحديث One UI 5.0 لهاتف Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE Galaxy S21 FE

أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لدفع تحديث One UI 5.0 قريباً لمستخدمي هاتف Galaxy S21 FE.



قدمت شركة سامسونج مؤخراً الإصدار الثابت من تحديث One UI 5.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 13 لإصدارات الشركة المميزة من سلسلة Galaxy S22، واليوم تؤكد التقارير على أن سامسونج تخطط لدعم Galaxy S21 FE قريباً بالتحديث الجديد.



ولقد رصد بالفعل تحديث One UI 5.0 الذي يرتكز على نظام Android 13 في خوادم سامسونج، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإصدار التحديث لمستخدمي Galaxy S21 FE خلال الشهر المقبل.

يذكر أن العملاق الكوري أكدت في وقت سابق على خططها لدعم مستخدمي هواتفها المميزة بعدد 4 تحديثات للبرمجيات، ومن المقرر أن يكون هذا التحديث الأول لمستخدمي هاتف S21 FE.